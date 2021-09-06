Монастырский заверил, что он является одним из соавторов закона. Об этом он сказал в интервью.

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Закон необходим, – Денис Монастырский

Я являюсь одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой закон необходим,

– рассказал глава ведомства.

Он также заверил, что он не сторонник легализации гладкоствольного огнестрельного оружия в стране – собственно говоря, раздачи пистолетов.

Однако он полагает, что этой осенью "сможем выйти на повторное голосование в Верховной Раде, и МВД однозначно будет поддерживать принятие указанного закона".

Денис Монастырский пояснил, что говорится "о наведении порядка в этой сфере":

создание реестра законного оружия;

внедрение нормального сервисного порядка покупки оружия;

продление разрешения на охотничье оружие.

Денис Монастырский считает, что в случае незаконного оружия помогут только профилактика и так называемые месячники добровольной сдачи оружия.

Те, кто держат у себя привезенное из АТО оружие, не могут его отдать, опасаясь, что это чревато ответственностью им и их семье,

– заверил Монастырский.

На 7 год войны – пиковые проявления посттравматического синдрома

Денис Монастырский рассказал, что посттравматический синдром у людей, вернувшихся из зоны боевых действий – это еще одна проблема.

У нас продолжается седьмой год войны, и как показывает практика международных конфликтов, именно на седьмой год начинаются серьезные, пиковые проявления этого синдрома,

– заверил глава ведомства.

К этому он добавил, что:

должен констатировать отсутствие системной работы с ветеранами;

у МВД есть несколько инициатив в этом плане – "если не наладим такую ​​работу, вопрос незаконного оборота оружия и ужасных ситуаций, которые возникают, останется острым".

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