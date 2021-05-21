Такое мнение высказал нардеп от фракции "Слуга народа" Никита Потураев. По его словам, сначала почти все коллеги поддерживали принятие закона об оружии, но потом что-то пошло не так.

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"Потом его сбили мои коллеги по фракции популистскими лозунгами, якобы мы всем хотим раздать оружие. Действительно, люди считают, что оружие хотят продавать, как огурцы в магазине. Однако это не так", – заверил Потураев.

Нардеп заверил, что этим законом наоборот хотели сделать больше предохранителей, усилить ответственность, и усложнить получение оружия, а не облегчить.

Это такой позор, что Украина – единственная из европейских стран, не имеющая закона об оружии. Войну есть, а закона нет,

– подчеркнул Потураев.

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Закон об оружии: что предусматривает