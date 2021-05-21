Таку думку висловив нардеп від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв. За його словами, спочатку майже усі колеги підтримували прийняття закону про зброю, але потім щось пішло не так.

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"Потім його збили мої колеги по фракції популістськими гаслами, нібито ми усім хочемо роздати зброю. Дійсно, люди вважають, що зброю хочуть продавати, як огірки в магазині. Однак це не так", – запевнив Потураєв.

Нардеп запевнив, що цим законом навпаки хотіли зробити більше запобіжників, посилити відповідальність, та ускладнити отримання зброї, а не полегшити.

Це така ганьба, що Україна – єдина з європейських країн, хто не має закону про зброю. Війну має, а закону не має,

– наголосив Потураєв.

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Закон про зброю: що передбачає