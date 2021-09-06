Монастирський запевнив, що він є одним зі співавторів закону. Про це він сказав у інтерв'ю.
До теми Війна є, а закону про зброю немає – це ганьба, – Потураєв
Закон необхідний, – Денис Монастирський
Я є одним із співавторів закону про зброю і прихильником того, що такий закон необхідний,
– розповів глава відомства.
Він також запевнив, що він не прихильник легалізації гладкоствольної вогнепальної зброї в країні – власне кажучи, роздачі пістолетів.
Однак він думає, що цієї осені "зможемо вийти на повторне голосування у Верховній Раді, і МВС однозначно підтримуватиме ухвалення зазначеного закону".
Денис Монастирський пояснив, що мовиться "про наведення порядку у цій сфері":
- створення реєстру законної зброї;
- впровадження нормального сервісного порядку купівлі зброї;
- продовження дозволу на мисливську зброю.
Денис Монастирський вважає, що у випадку незаконної зброї допоможуть тільки профілактика і так звані місячники добровільної здачі зброї.
Ті, хто тримають у себе привезену з АТО зброю, не можуть її віддати, побоюючись, що це загрожує відповідальністю їм і їхній родині,
– запевнив Монастирський.
На 7 рік війни – пікові прояви посттравматичного синдрому
Денис Монастирський розповів, що посттравматичний синдром у людей, які повернулися із зони бойових дій – це ще одна проблема.
У нас триває сьомий рік війни, і як показує практика міжнародних конфліктів, саме на сьомий рік розпочинаються найсерйозніші, пікові прояви цього синдрому,
– запевнив очільник відомства.
Щодо цього він додав, що:
- має констатувати відсутність системної роботи з ветеранами;
- у МВС є декілька ініціатив у цьому плані – "якщо не налагодимо таку роботу, питання незаконного обігу зброї та жахливих ситуацій, які виникають, залишиться гострим".
Останні новини щодо закону про обіг зброї в Україні
- У березні Верховна Рада не назбирала голосів, аби ухвалити у першому читанні законопроєкт №4335 про обіг зброї. Раніше це рекомендував парламенту комітет з правоохоронної діяльності.
- До речі, законопроєкт №4335 відрізнявся від альтернативного №4335-1 найменуванням держателя реєстру зброї. У другому документі – це Мін'юст, а не МВС.
- Дмитро Разумков ще перед голосуванням називав питання закону в Раді "дискусійним".