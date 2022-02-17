Міністр оборони України Олексій Резніков висловив свою думку стосовно легалізації зброї для цивільних. Він наголосив, що у багатьох країнах це підвищує безпеку людей, допомагає правоохоронцям та однозначно зменшує злочинність.

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Зброя має бути легалізованою

"Я давній прихильник легалізації зброї з кількох причин. Як юрист, вважаю, що в принципі повинен бути закон, який регулює обіг зброї, його досі немає", – заявив Резніков.

Він пояснив, що зброя має бути легалізованою. Крім того, треба чітко описати – хто та яку зброю може отримати. Міністр також наголосив, що громадяни мають мати право не на носіння, а лише на зберігання короткого ствола.

Коли потенційні недоброзичливці знатимуть, що на руках в українців легально знаходиться якась кількість зброї – це додатковий фактор задуматися: яка ціна буде у цієї агресії,

– підсумував Резніков.

Зброя для тероборони

Також міністр уточнив, щодо зброї сил територіальної оборони. Він наголосив, що вона зберігатиметься у військових частинах у відведених для цього збройових кімнатах. Резервісти отримуватимуть її в "міру необхідності" для навчань та у випадку розгортання сил тероборони.

Законопроєкт "Про право на цивільну зброю"

Ще у червні 2021 року законопроєкт № 5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю" внесли у Верховну Раду.

Однак навіть до кінця 2021 року парламент так і не встиг його розглянути.

У ньому мовиться не про легалізацію зброї, а тільки регулювання передбаченим Конституцією питання щодо "правового режиму власності" на ці об'єкти.

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