В то же время министерство готово к легализации огнестрельного оружия. Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.
Обратите внимание Со следующего года украинцы смогут свободно покупать пистолеты, – Андрусив
Советник отметил, что в МВД уже готовы к имплементации закона, если за него проголосуют "в целом".
Все свои правки и наработки МВД передало, поэтому мяч на стороне Верховной Рады, потому что именно они законотворцы и могут проголосовать. Когда это будет – сейчас не готов сказать, но мне кажется, это преимущественно правильный и взвешенный шаг,
– объяснил Смирнов.
Когда в Украине легализуют оборот огнестрельного оружия среди гражданских: смотрите видео
По его словам, законопроект является отражением настроений общества, поскольку он стал возможным после проведенного голосования в приложении "Дия".
"Я убежден, что в ближайшее время депутаты проголосуют за этот законопроект во втором чтении, и мы получим возможность на ношение и хранение короткоствольного вооружения. Если мы говорим о ношении – то только травматического от 25-летнего возраста", – резюмировал советник главы МВД.
Читайте также Надо легализовать автоматическое оружие сразу после войны, – Вениславский
Вас также может заинтересовать – уменьшит ли легализация оружия количество краж: смотрите видео
Легализация оружия в Украине: что известно
- 22 февраля Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о гражданском огнестрельном оружии.
- В апреле народный депутат Федор Вениславский подчеркнул, что поддерживает возможность, чтобы украинцы владели как автоматическим, так и короткоствольным нарезным оружием.
- В мае в приложении "Дия" проводили опрос касательно владения оружием для гражданского населения. 59 процентов респондентов поддержали решение о легализации.
- В июле в МВД заявили, что уже в 2023 году украинцы смогут свободно покупать пистолеты.