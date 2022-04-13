Об этом в эфире 24 канала сказал народный депутат Федор Вениславский. И подчеркнул, что поддерживает возможность, чтобы украинцы владели и автоматическим, и короткоствольным резьбовым оружием.

К слову Вениславский анонсировал ряд новых важных законопроектов

Я последовательно выступаю за возможность граждан Украины иметь в собственности любое оружие, кроме тяжелого,

– отметил Вениславский.

Он убежден, что уже после завершения войны будет возможность выступить за легализацию автоматического оружия. Возможно, даже до окончания военных действий.

"Но оно, безусловно, должно быть учтено и отстреляно, то есть чтобы была возможность его идентифицировать в случае совершения преступлений", – объяснил нардеп.

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