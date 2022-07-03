Об этом 3 июля сообщил советник Министра внутренних дел Украины Виктор Андрусов. Он рассказал о сроках, когда разрешат свободно иметь оружие.

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"Украинцы дали однозначный ответ о разрешении на свободное владение оружием. 70% из опрошенных поддержали право на свободное его ношение", – написал Андрусов.

Когда планируют принять закон

По словам советника министра, говорится о пистолете, а не гранатомете или автомате Калашникова. В настоящее время МВД готовит изменения ко второму чтению законопроекта.

Андрусов сообщил, что законодательство будет принято в течение лета – осени 2022 года. После этого будет определенное организационное время, чтобы запустить реестры оружия.

Возможно, будут внесены дополнительные решения, чтобы мы могли сохранять контроль за оборотом оружия: проверять чье оно, как будет происходить процесс регистрации, в какие периоды владелец оружия должен проходить проверки,

– добавил Андрусов.

Кстати ВСУ успешно используют новое американское оружие, – Пентагон.

Опрос украинцев

Ранее, 1 июля, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров рассказывал об отношении украинцев к свободному владению оружием. Опрос запустили в Действии и стал самым массовым среди всех – за неделю участие приняли 1 723 939 украинцев.

Согласно результатам голосования, 59% опрошенных считают, что все граждане, отвечающие требованиям закона, могут носить пистолет. Остальные 22% за то, что пистолеты не могут быть в свободном пользовании среди гражданских. А еще 19% отметили – пистолеты могут принадлежать всем гражданам, имеющим на это право, но использовать их можно только в тирах или стрельбищах. То есть носить с собой нельзя.

"Спасибо за вашу активность. Такая вовлеченность — показатель того, что мы двигаемся в правильном направлении. Не каждое государство сегодня может общаться со своими гражданами за три клика. Это беспрецедентный кейс прямой электронной демократии", – написал Федоров.

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