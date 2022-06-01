Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Он обнародовал результаты голосования.

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Что показали результаты опроса

В целом опрос в Дии по свободному владению оружием в Украине стал самым массовым. Это проанализировали после его завершения. Всего за неделю в нем приняли участие более миллиона украинцев – 1 726 452 человека. Это был уже 4 опрос, который запускали.

59% считают, что все граждане, отвечающие требованиям закона, могут иметь пистолет и свободно носить его с собой в общественных местах,

– констатировал Федоров результаты.

Он добавил, что еще 22% опрошенных отмечают, что пистолеты категорически не должны обращаться среди гражданского населения. Остальные 19% отметили, что пистолеты могут иметь все граждане, соответствующие закону, но использовать их следует только в тирах или на стрельбищах.

Обратите внимание! Опрос об обороте огнестрельного оружия в Украине стартовал еще 25 мая. Его разработали вместе с министерством внутренних дел Украины. В Минцифры говорили, что опрос всего на 7 дней, а принять участие могли все желающие украинцы, которым исполнилось 18 лет.

Более половины украинцев поддержали легализацию оружия. Министр поблагодарил украинцев, которые приняли участие в опросе и отметил, что подобные онлайн-голосования крайне важны.

"Спасибо за вашу активность. Такая вовлеченность – показатель того, что мы двигаемся в правильном направлении. Не каждое государство сегодня может коммуницировать со своими гражданами за три щелчка. Это беспрецедентный кейс прямой электронной демократии", – отметил Федоров, анонсируя новые опросы в приложении Дия уже совсем скоро.



Федоров опубликовал результаты голосования в Дии / Фото из телеграма Федорова

Легализация оружия в Украине: что известно

Вопрос легализации оружия для гражданского населения снова остро встал после начала полномасштабной войны России против Украины, когда обычные люди не могли оградить себя от прихода российских оккупантов.

Министр обороны Украины после того, как в приложении Дия стартовал опрос, полностью поддержал эту инициативу. Алексей Резников заявил, что является сторонником легализации оружия и "надо наконец-то принять давно назревшие решения".

Также за легализацию оружия в Украине выступил советник министра внутренних дел. Вадим Денисенко отметил, что общество готово, а сейчас нужно сделать качественный законопроект, а также соответствующие изменения в подзаконные акты, решения Кабинета Министров, некоторые органы и т.д.

Нардеп и член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский отмечал, что поддерживает возможность, чтобы украинцы владели и автоматическим, и короткоствольным резьбовым оружием.

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