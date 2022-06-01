Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Он обнародовал результаты голосования.
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Что показали результаты опроса
В целом опрос в Дии по свободному владению оружием в Украине стал самым массовым. Это проанализировали после его завершения. Всего за неделю в нем приняли участие более миллиона украинцев – 1 726 452 человека. Это был уже 4 опрос, который запускали.
59% считают, что все граждане, отвечающие требованиям закона, могут иметь пистолет и свободно носить его с собой в общественных местах,
– констатировал Федоров результаты.
Он добавил, что еще 22% опрошенных отмечают, что пистолеты категорически не должны обращаться среди гражданского населения. Остальные 19% отметили, что пистолеты могут иметь все граждане, соответствующие закону, но использовать их следует только в тирах или на стрельбищах.
Более половины украинцев поддержали легализацию оружия. Министр поблагодарил украинцев, которые приняли участие в опросе и отметил, что подобные онлайн-голосования крайне важны.
"Спасибо за вашу активность. Такая вовлеченность – показатель того, что мы двигаемся в правильном направлении. Не каждое государство сегодня может коммуницировать со своими гражданами за три щелчка. Это беспрецедентный кейс прямой электронной демократии", – отметил Федоров, анонсируя новые опросы в приложении Дия уже совсем скоро.
Федоров опубликовал результаты голосования в Дии / Фото из телеграма Федорова
Легализация оружия в Украине: что известно
- Вопрос легализации оружия для гражданского населения снова остро встал после начала полномасштабной войны России против Украины, когда обычные люди не могли оградить себя от прихода российских оккупантов.
- Министр обороны Украины после того, как в приложении Дия стартовал опрос, полностью поддержал эту инициативу. Алексей Резников заявил, что является сторонником легализации оружия и "надо наконец-то принять давно назревшие решения".
- Также за легализацию оружия в Украине выступил советник министра внутренних дел. Вадим Денисенко отметил, что общество готово, а сейчас нужно сделать качественный законопроект, а также соответствующие изменения в подзаконные акты, решения Кабинета Министров, некоторые органы и т.д.
- Нардеп и член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский отмечал, что поддерживает возможность, чтобы украинцы владели и автоматическим, и короткоствольным резьбовым оружием.
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