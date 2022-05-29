Украинцы уже готовы к такому шагу. Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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Более половины украинцев – "ЗА"

В приложении "Дия" продолжается голосование, нужно ли легализовать оружие. По состоянию на 12:00 чуть более 60% украинцев проголосовали "ЗА" такое решение.

Я думаю, что общество уже готово к тому, чтобы провести легализацию,

– подчеркнул Денисенко.

Он отметил, что сейчас нужно сделать качественный законопроект, качественные соответствующие изменения в подзаконные акты, решения Кабинета Министров, соответствующие органы и т.д.

"Думаю, все предосторожности можно будет снять благодаря нормальным, качественным законопроектам, подзаконным актам", – пояснил Денисенко.

Будет ли возможность отменить легализацию

Количество голосов украинцев, которые "ЗА" легализацию оружия, достаточно велико. Поэтому Верховная Рада не сможет долго тянуть подобные решения.

В то же время это один из очень важных законопроектов. Советник главы МВД считает, что в этом вопросе не следует торопиться.

"Нужно сделать хороший анализ всего того, что происходило и происходит в международном законодательстве в идентичных ситуациях и как не совершать ошибок тех стран, которые находились в подобном положении", – отметил Денисенко.

Он подчеркнул, что если что-то пойдет не так, то Верховная Рада всегда имеет возможность отменить этот законопроект.

Опрос о легализации оружия: что известно

Опрос об обороте огнестрельного оружия в Украине стартовал 25 мая. Известно, что он был разработан вместе с Министерством внутренних дел.

Для того чтобы проголосовать, нужно:

зайти в приложение "Дия";

зайти в раздел "Услуги";

далее – в "Опрос";

выбрать один из вариантов ответов (для специальных нужд, для личной защиты, я против).

Заметим, что опрос будет продолжаться в течение 7 дней. Принять участие в нем могут только те, кому исполнилось 18 лет.

В МВД отметили, что над вопросами легализации оружия (нужно ли это делать, какие должны быть ограничения) уже работают эксперты. Они изучают опыт международных стран и анализируют последствия после завершения войны.

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