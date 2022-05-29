Українці вже готові до такого кроку. Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Понад половина українців – "ЗА"

В додатку "Дія" продовжується голосування, чи потрібно легалізовувати зброю. Станом 12:00 трохи понад 60% українців проголосували "ЗА" таке рішення.

Я думаю, що суспільство вже готове до того, щоб провести легалізацію,

– наголосив Денисенко.

Він зауважив, що зараз потрібно зробити якісний законопроєкт, якісні відповідні зміни до підзаконних актів, рішень Кабінету Міністрів, відповідних органів тощо.

"Думаю, всі перестороги можна буде зняти завдяки нормальним, якісним законопроєктам, підзаконним актам", – пояснив Денисенко.

Чи буде можливість скасувати легалізацію

Кількість голосів українців, які "ЗА" легалізацію зброї, достатньо велика. Тому Верховна Рада не зможе довго зволікати із подібними рішеннями.

Водночас це – один із дуже важливих законопроєктів. Радник глави МВС вважає, що в цьому питанні не потрібно поспішати.

"Треба зробити хороший аналіз всього того, що відбувалось і відбувається у міжнародному законодавстві в ідентичних ситуаціях і як не робити помилок тих країн, які перебували у подібному становищі", – відзначив Денисенко.

Він наголосив, якщо щось піде не так, то Верховна Рада завжди має можливість скасувати цей законопроєкт.

Опитування про легалізацію зброї: що відомо

Опитування про обіг вогнепальної зброї в Україні стартувало 25 травня. Відомо, що його розробили разом із Міністерством внутрішніх справ.

Для того, аби проголосувати, потрібно:

зайти у застосунок "Дія";

зайти у розділ "Послуги";

далі – в "Опитування";

обрати один із варіантів відповідей (для спеціальних потреб, для особистого захисту, я – проти).

Зауважимо, що опитування триватиме упродовж 7 днів. Взяти участь у ньому можуть лише ті, кому виповнилося 18 років.

У МВС відзначили, що над питаннями щодо легалізації зброї (чи потрібно це робити, які мають бути обмеження) вже працюють експерти. Вони зокрема вивчають досвід міжнародних країн та аналізують наслідки після завершення війни.

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