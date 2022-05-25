Щоб висловити свою думку, українцям потрібно зайти у застосунку Дія у розділ "Послуги". Наступний крок – зайти в "Опитування" та обрати свій варіант про обіг вогнепальної зброї в Україні.
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Загалом українцям запропонували три варіанти відповіді:
- для спеціальних потреб;
- для особистого захисту;
- я – проти.
У Міністерстві цифрової трансформації наголосили, що опитування триватиме 7 днів. Взяти участь у ньому зможуть усі охочі українці, яким виповнилося 18 років.
Спільно з МВС запускаємо опитування про обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення. Поспішайте віддати свій голос та розповідайте про опитування своїм знайомим. Електронна демократія – у Дії,
– мовиться у повідомленні.
Заява Монастирського
Глава МВС України Денис Монатирський заявив, що дискусія про обіг вогнепальної зброї серед громадян триває в Україні вже понад 8 років. Вона стартувала від початку російської агресії.
Монастирський розповів, що за дорученням Володимира Зеленського МВС та парламентарі вирішили запитати, який варіант володіння зброєю українці вважають доречним.
У Дії можна оформити допомогу по безробіттю
У травні 2022 року у Дії з'явилася нова послуга. Українці, які через війну втратили роботу, можуть оформити у застосунку допомогу по безробіттю
У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, що послугу розробили за підтримки USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".
Як скористатися послугою
- Увійти в застосунок Дія.
- Обрати меню Послуги. Наступний крок – Допомога по безробіттю. Мовиться про послугу з отримання статусу безробітного.
- Далі необхідно буде підтвердити, що людина справді втратила роботу та наразі не є студентом денної форми навчання.
- Коли інформація підтвердиться, потрібно обрати місто та центр зайнятості, у якому бажано отримати статус.
- Наступний крок – залишити свої паспортні та контактні дані. Згодом доведеться обрати періодичність отримання виплат та картку єПідтримки, на яку нараховуватимуть допомогу.
- Якщо українець або українка ще не має картки, оформити її можна буде у застосунку.
- Останній крок – перевірити заявку ще раз та підтвердити її.
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