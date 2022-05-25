Щоб висловити свою думку, українцям потрібно зайти у застосунку Дія у розділ "Послуги". Наступний крок – зайти в "Опитування" та обрати свій варіант про обіг вогнепальної зброї в Україні.

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Загалом українцям запропонували три варіанти відповіді:

для спеціальних потреб;

для особистого захисту;

я – проти.

У Міністерстві цифрової трансформації наголосили, що опитування триватиме 7 днів. Взяти участь у ньому зможуть усі охочі українці, яким виповнилося 18 років.

Спільно з МВС запускаємо опитування про обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення. Поспішайте віддати свій голос та розповідайте про опитування своїм знайомим. Електронна демократія – у Дії,

– мовиться у повідомленні.

Заява Монастирського

Глава МВС України Денис Монатирський заявив, що дискусія про обіг вогнепальної зброї серед громадян триває в Україні вже понад 8 років. Вона стартувала від початку російської агресії.

Монастирський розповів, що за дорученням Володимира Зеленського МВС та парламентарі вирішили запитати, який варіант володіння зброєю українці вважають доречним.

У Дії можна оформити допомогу по безробіттю

У травні 2022 року у Дії з'явилася нова послуга. Українці, які через війну втратили роботу, можуть оформити у застосунку допомогу по безробіттю

У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, що послугу розробили за підтримки USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".

Як скористатися послугою

Увійти в застосунок Дія.

Обрати меню Послуги. Наступний крок – Допомога по безробіттю. Мовиться про послугу з отримання статусу безробітного.

Далі необхідно буде підтвердити, що людина справді втратила роботу та наразі не є студентом денної форми навчання.

Коли інформація підтвердиться, потрібно обрати місто та центр зайнятості, у якому бажано отримати статус.

Наступний крок – залишити свої паспортні та контактні дані. Згодом доведеться обрати періодичність отримання виплат та картку єПідтримки, на яку нараховуватимуть допомогу.

Якщо українець або українка ще не має картки, оформити її можна буде у застосунку.

Останній крок – перевірити заявку ще раз та підтвердити її.

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