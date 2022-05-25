Чтобы выразить свое мнение, украинцам нужно зайти в приложение Действие в раздел "Услуги". Следующий шаг – зайти в "Опрос" и выбрать свой вариант об обращении огнестрельного оружия в Украине.
Заявки на восстановление имущества в Действии смогут подавать и компании, – Шмигаль
В целом украинцам предложили три варианта ответа:
- для специальных нужд;
- для личной защиты;
- я – против.
В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что опрос будет длиться 7 дней. Принять участие в нем смогут все желающие украинцы, которым исполнилось 18 лет.
Совместно с МВД запускаем опрос об обороте огнестрельного оружия среди гражданского населения. Торопитесь отдать свой голос и рассказывайте об опросах своим знакомым. Электронная демократия – в Действии,
– говорится в сообщении.
Заявление Монастырского
Глава МВД Украины Денис Монатырский заявил, что дискуссия об обращении огнестрельного оружия среди граждан продолжается в Украине уже более 8 лет. Она стартовала с начала российской агрессии.
Монастырский рассказал, что по поручению Владимира Зеленского МВД и парламентарии решили спросить, какой вариант владения оружием украинцы считают уместным.
В Действии можно оформить пособие по безработице
В мае 2022 года у Действия появилась новая услуга. Украинцы, которые из-за войны потеряли работу, могут оформить в приложении пособие по безработице
В Министерстве цифровой трансформации рассказали, что услуга была разработана при поддержке USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".
Как воспользоваться услугой
- Войти в приложение Действие.
- Выберите меню Услуги. Следующий шаг – Пособие по безработице . Речь идет об услуге по получению статуса безработного.
- Далее необходимо будет подтвердить, что человек действительно потерял работу и не является студентом дневной формы обучения.
- Когда информация подтвердится, необходимо выбрать город и центр занятости, в котором желательно получить статус.
- Следующий шаг – оставить свои паспортные и контактные данные. Впоследствии придется выбрать периодичность получения выплат и карту поддержки, на которую будут начисляться помощь.
- Если у украинца или у украинки еще нет карты, оформить ее можно будет в приложении.
- Последний шаг – перепроверить заявку и подтвердить ее.