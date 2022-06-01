Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він опублікував результати голосування.
До теми У МВС пояснили позицію щодо легалізації зброї в Україні
Що показали результати опитування
Загалом опитування у Дії щодо вільного володіння зброєю в Україні стало наймасовішим. Це проаналізували після його завершення. Усього за тиждень у ньому взяли участь понад мільйон українців – 1 726 452 людей. Це було вже 4 опитування, яке запускали.
59% вважають, що всі громадяни, які відповідають вимогам закону, можуть мати пістолет та вільно носити його з собою в громадських місцях,
– констатував Федоров результати.
Він додав, що ще 22% опитаних зазначають, що пістолети категорично не мають бути в обігу серед цивільного населення. Інші ж 19% відзначили, що пістолети можуть мати всі громадяни, які відповідають закону, але використовувати їх варто тільки в тирах чи на стрільбищах.
Більш ніж половина українців підтримала легалізацію зброї. Міністр подякував українцям, які взяли в участь в опитуванні та наголосив на тому, що подібні онлайн-голосування є вкрай важливими.
"Дякуємо за вашу активність. Така залученість – показник того, що ми рухаємося у правильному напрямку. Не кожна держава сьогодні може комунікувати зі своїми громадянами за три клацання. Це безпрецедентний кейс прямої електронної демократії", – зазначив Федоров, анонсуючи нові опитування в Дії вже зовсім скоро.
Федоров опублікував результати голосування у Дії / Фото з телеграму Федорова
Легалізація зброї в Україні: які передумови
- Питання легалізації зброї для цивільного населення знову гостро постало після початку повномасштабної війни Росії проти України, коли звичайні люди не могли захистити себе від приходу російських окупантів.
- Міністр оборони України після того, як у Дії стартувало опитування, цілковито підтримав цю ініціативу. Олексій Резніков заявив, що є прихильником легалізації зброї й "треба нарешті ухвалити давно назрілі рішення".
- Також за легалізацію зброї в Україні виступив радник міністра внутрішніх справ. Вадим Денисенко наголосив на тому, що суспільство готове, а зараз потрібно зробити якісний законопроєкт, а також відповідні зміни до підзаконних актів, рішень Кабінету Міністрів, деяких органів тощо.
- Нардеп та член комітету з нацбезпеки й оборони Федір Веніславський відзначав, що підтримує можливість, щоб українці володіли й автоматичною, і короткоствольною нарізною зброєю.
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