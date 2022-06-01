Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він опублікував результати голосування.

До теми У МВС пояснили позицію щодо легалізації зброї в Україні

Що показали результати опитування

Загалом опитування у Дії щодо вільного володіння зброєю в Україні стало наймасовішим. Це проаналізували після його завершення. Усього за тиждень у ньому взяли участь понад мільйон українців – 1 726 452 людей. Це було вже 4 опитування, яке запускали.

59% вважають, що всі громадяни, які відповідають вимогам закону, можуть мати пістолет та вільно носити його з собою в громадських місцях,

– констатував Федоров результати.

Він додав, що ще 22% опитаних зазначають, що пістолети категорично не мають бути в обігу серед цивільного населення. Інші ж 19% відзначили, що пістолети можуть мати всі громадяни, які відповідають закону, але використовувати їх варто тільки в тирах чи на стрільбищах.

Зверніть увагу! Опитування про обіг вогнепальної зброї в Україні стартувало ще 25 травня. Його розробили спільно з міністерством внутрішніх справ України. У Мінцифрі казали, що опитування лише на 7 днів, а взяти участь могли всі охочі українці, яким виповнилось 18 років.

Більш ніж половина українців підтримала легалізацію зброї. Міністр подякував українцям, які взяли в участь в опитуванні та наголосив на тому, що подібні онлайн-голосування є вкрай важливими.

"Дякуємо за вашу активність. Така залученість – показник того, що ми рухаємося у правильному напрямку. Не кожна держава сьогодні може комунікувати зі своїми громадянами за три клацання. Це безпрецедентний кейс прямої електронної демократії", – зазначив Федоров, анонсуючи нові опитування в Дії вже зовсім скоро.



Федоров опублікував результати голосування у Дії / Фото з телеграму Федорова

Легалізація зброї в Україні: які передумови

Питання легалізації зброї для цивільного населення знову гостро постало після початку повномасштабної війни Росії проти України, коли звичайні люди не могли захистити себе від приходу російських окупантів.

Міністр оборони України після того, як у Дії стартувало опитування, цілковито підтримав цю ініціативу. Олексій Резніков заявив, що є прихильником легалізації зброї й "треба нарешті ухвалити давно назрілі рішення".

Також за легалізацію зброї в Україні виступив радник міністра внутрішніх справ. Вадим Денисенко наголосив на тому, що суспільство готове, а зараз потрібно зробити якісний законопроєкт, а також відповідні зміни до підзаконних актів, рішень Кабінету Міністрів, деяких органів тощо.

Нардеп та член комітету з нацбезпеки й оборони Федір Веніславський відзначав, що підтримує можливість, щоб українці володіли й автоматичною, і короткоствольною нарізною зброєю.

Цікаво – ведучий 24 канал роз'яснив потребу в легалізації зброї: дивіться відео 24 каналу