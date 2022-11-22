Водночас міністерство загалом готове до легалізації вогнепальної зброї. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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Радник зазначив, у МВС вже готові до імплементації закону, якщо за нього проголосують "в цілому".

Всі свої правки й напрацювання МВС передало, тому м'яч на боці Верховної Ради, тому що саме вони є законотворцями та можуть проголосувати. Коли це буде – зараз не готовий сказати, але мені здається, це переважно правильний крок і виважений,

– пояснив Смірнов.

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За його словами, законопроєкт є відбиттям настроїв суспільства, позаяк він став можливим після проведеного голосування в "Дії".

"Я переконаний, що найближчим часом депутати проголосують за цей законопроєкт у другому читанні, й ми отримаємо можливість на носіння й зберігання короткоствольного озброєння. Якщо ми говоримо про носіння – то лише травматичного від 25-річного віку", – резюмував радник глави МВС.

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