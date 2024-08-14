Часть украинцев сможет получить специальные выплаты ко Дню Независимости. Это альтернатива помощи, которая ранее предоставлялась до 9 мая.

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Обратите внимание! Пенсионерам такая надбавка добавляется автоматически к основному размеру пенсии.

Выплаты ко Дню Независимости в этом году варьируются в пределах 450 – 3 100 гривен. Все зависит от категории к которой принадлежит лицо:

По 450 гривен получат:

Участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто или других мест принудительного содержания. Лица, которые были принудительно вывезены на работы. Дети партизан. Подпольщики и другие участники борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага.

По 650 гривен получат:

Члены семей погибших или умерших ветеранов войны, чей статус установлен в соответствии с законом о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты. Жены умерших лиц, которые имели инвалидность вследствие войны. Жены умерших участников боевых действий или участников войны и жертв нацистских преследований, признанных инвалидами из-за общего заболевания или трудового увечья, которые не женились повторно.

По 1 000 гривен получат:

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства. Бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто или других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились там.

По 3 100 гривен получат: