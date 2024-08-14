Кто получит выплату ко Дню Независимости

Часть украинцев сможет получить специальные выплаты ко Дню Независимости. Это альтернатива помощи, которая ранее предоставлялась до 9 мая.

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Выплаты ко Дню Независимости в этом году варьируются в пределах 450 – 3 100 гривен. Все зависит от категории к которой принадлежит лицо:

По 450 гривен получат:

  1. Участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто или других мест принудительного содержания.
  2. Лица, которые были принудительно вывезены на работы.
  3. Дети партизан.
  4. Подпольщики и другие участники борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага.

По 650 гривен получат:

  1. Члены семей погибших или умерших ветеранов войны, чей статус установлен в соответствии с законом о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты.
  2. Жены умерших лиц, которые имели инвалидность вследствие войны.
  3. Жены умерших участников боевых действий или участников войны и жертв нацистских преследований, признанных инвалидами из-за общего заболевания или трудового увечья, которые не женились повторно.

По 1 000 гривен получат:

  1. Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства.
  2. Бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто или других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились там.

По 3 100 гривен получат:

  1. Лица с особыми заслугами перед Родиной.
  2. Лица с инвалидностью, полученной вследствие войны.
  3. Бывшие малолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто или других мест принудительного содержания (на момент заключения им не было 14 лет).
  4. Признанные лица с инвалидностью из-за общего заболевания, трудовое увечье или другие причины.