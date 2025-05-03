Кому нададуть виплату 3 100 гривень

Розмір виплат різниться, залежно від категорії до якої належить особа, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука.

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Тарас Мельничук Представник уряду у Верховній Раді України Установлено, з метою здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідуван", що разова грошова виплата до Дня Незалежності України виплачується до 24 серпня 2025 року.

3 100 гривень отримають далеко не всі. Така виплата надаватиметься:

особам з I групою інвалідності (якщо вона отримана внаслідок війни);

громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Зверніть увагу! Більшість громадян отримають виплату до Дня Незалежності автоматично. Однак є і виключення. Особа, яка має право на таку допомогу і при цьому вона не є пенсіонером, не проходить службу і не працює, має подати спеціальну заяву у Пенсійний фонд.