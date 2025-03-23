Какая сумма на погребение в 2025 году

Размер помощи определяется в соответствии с законом, по которому пенсионеру начисляли пенсию, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ. Таким образом, это может быть:

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Обычная пенсия (по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании") – выплачивается сумма, что равна двухмесячной пенсии умершего на момент его смерти .

(по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании") – выплачивается сумма, что . Военная пенсия (по Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц") – выплата составляет трехмесячную пенсию, но не менее пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц. По состоянию на сегодня это 13 420 гривен.

Какие документы нужны для получения выплаты

Для получения пособия на погребение нужно обратиться в Пенсионный фонд и подать следующие документы:

паспорт и идентификационный код заявителя;

заявление на выплату помощи (оформляется при подаче документов);

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния или справку о смерти пенсионера;

свидетельство о смерти.