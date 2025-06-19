Як в Україні хочуть реформувати пенсійну систему
У вересні 2023 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про впровадження в Україні бальної пенсійної системи. Офіційно вона мала стартувати 1 липня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".
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Реформу пенсійної системи у грудні 2024 року представило Міністерство соціальної політики України. За словами заступниці міністерки Дарії Марчак, її спочатку мав розглянути уряд, а потім Верховна Рада.
Ми як міністерство розробили проєкт закону про реформу солідарної системи, проєкт закону про запровадження накопичувальної системи,
– розповіла Марчак.
Варто знати! Міністерство соціальної політики сподівалося, що Верховна Рада швидко розгляне законопроєкт про бальну систему, проте документ "застряг" в уряді.
Коли в Україні з’явиться бальна пенсійна система
Як повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк, наразі законопроєкт про запровадження бальної пенсійної системи навіть не зареєстрували у парламенті.
Те що потрібно проводити реформу, вже ніхто не сумнівається. Однак перспектива цієї бальної системи поки далека,
– зазначив Цимбалюк.
- Для проведення пенсійної реформи необхідні додаткові гроші, яких сьогодні у бюджеті просто немає.
- Має пройти певний перехідний період, перш ніж впроваджувати нову пенсійну систему.
Важливо! Тому про жодне впровадження пенсійної реформи з 1 липня 2025 року мова не йде.