Яке рішення ухвалив Кабмін

За рішенням уряду, тепер банки сповіщатимуть ПФУ про ідентифікації громадян, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.

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Тобто, якщо банком (уповноваженим на таке) проводилась фізична ідентифікація, він зобов'язаний повідомити про це Пенсійний фонд. Оповіщення відбувається в електронній формі.

Інформація передається, якщо вона наявна. Водночас відбуватися це має не частіше ніж раз на день.

Для чого потрібна фізична ідентифікація

Фізична ідентифікація здійснюється для того, аби коштами особи не могли заволодіти шахраї. Для більшості громадян ця процедура непомітна.

Річ у тім, що підтвердження особи переважно здійснюється у спосіб, що не привертає уваги. Наприклад, коли пенсіонер звертається у банку, щоб отримати нову карту, відбувається ідентифікація.

Зверніть увагу! У обов'язковому порядку мають проходити ідентифікацію особи, які набули статус ВПО до 24 лютого 2022 року. Зокрема, це можна зробити онлайн, через відеозв'язок.