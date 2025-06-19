Какое решение принял Кабмин
По решению правительства, теперь банки будут извещать ПФУ об идентификации граждан, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.
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То есть, если банком (уполномоченным на такое) проводилась физическая идентификация, он обязан уведомить об этом Пенсионный фонд. Оповещение происходит в электронной форме.
Информация передается, если она имеется. В то же время происходить это должно не чаще чем раз в день.
Для чего нужна физическая идентификация
Физическая идентификация осуществляется для того, чтобы средствами лица не могли завладеть мошенники. Для большинства граждан эта процедура незаметна.
Дело в том, что подтверждение личности преимущественно осуществляется способом, который не привлекает внимания. Например, когда пенсионер обращается в банк, чтобы получить новую карту, происходит идентификация.
Обратите внимание! В обязательном порядке должны проходить идентификацию лица, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года. В частности, это можно сделать онлайн, через видеосвязь.