Кто может получить помощь на оплату услуг

В Днепре действует специальная программа поддержки, по которой жители города могут получить дополнительные средства на оплату коммунальных услуг, сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент социальной политики Днепровского городского совета.

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Заявку на получение помощи для оплаты коммуналки могут подать семьи, в составе которых есть:

дети с инвалидностью;

лица с инвалидностью I группы, которые имеют психические расстройства, недостатки зрения или опорно-двигательного аппарата, инвалидность с детства;

лица с инвалидностью II группы с детства.

Важно! Размер денежной помощи жителям Днепра отличается в зависимости виз сезона. С апреля по октябрь платят 500 гривен ежемесячно на каждое лицо с инвалидностью, с ноября по март – 700 гривен.

Как получить помощь на оплату коммуналки

Чтобы получить помощь на оплату коммунальных услуг, жителям Днепра необходимо обратиться в местное управление социальной защиты населения. При этом необходимо подать следующие документы:

заявление на назначение денежной помощи для оплаты ЖКУ;

копию паспорта лица с инвалидностью, проживающего в семье, или копию свидетельства о рождении для ребенка с инвалидностью;

оригинал справки о составе семьи или лиц, зарегистрированных в квартире или доме (если информации о домовладении нет в Электронной картотеке учета зарегистрированных в жилом помещении / доме лиц);

справку МСЭК, врачебно-консультативной комиссии или выписку из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица;

счета по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Стоит знать! Получатели адресной помощи в Днепре должны ежегодно обновлять документы для получения дополнительных средств на оплату жилищно-коммунальных услуг.