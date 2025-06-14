Почему могут прийти переплаты за коммуналку

В июне большие платежки за холодную воду и канализацию могут получить те, кто не передает показания счетчиков вовремя. Об этом сообщили в “Киевводоканале”, передает 24 Канал.

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Из-за автоматического начисления по средним показателям люди могут платить за воду больше, чем на самом деле использовали. Особенно это ударит по тем, кто экономит, но не сообщает актуальные данные.

Обратите внимание! Если данные не подать до 30 – 31 числа месяца, суммы в квитанциях могут существенно возрасти.

Изменятся ли тарифы на водоснабжение

В Киеве и крупных городах тарифы остаются без изменений, однако в небольших населенных пунктах местные власти могут устанавливать свои тарифы на водоснабжение.

Это также влияет на итоговую сумму в платежках. Поэтому рекомендуется следить за суммами в квитанциях.

Важно! Если видите “средний расчет”, сразу подавайте реальные показатели счетчика.