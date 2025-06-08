Что будет, если не осуществить поверку счетчика

Если не вовремя пройти поверку счетчика, начисления будут осуществляться по среднему потреблению за последний отопительный сезон, что часто приводит к лишним расходам, передает 24 Канал со ссылкой на "Киевтплоэнерго".

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Чтобы избежать проблем, пользователи личных кабинетов на сайтах "Киевтеплоэнерго" и "Центра коммунального сервиса" получают автоматические сообщения о приближении срока поверки счетчика.

Интересно! Потребители могут самостоятельно проверить дату последней поверки в паспорте прибора или в соответствующем свидетельстве.

Где можно заказать поверку счетчика

Заказать поверку можно в лицензированных организациях, перечень которых размещен на сайте Министерства экономики Украины.

После процедуры потребитель получает официальное свидетельство о точности прибора, копии которого нужно предоставить в Центр коммунального сервиса для актуализации данных.

Обратите внимание! Межотапливающий сезон это лучшее время для проведения поверки, которая по закону должна осуществляться примерно раз в четыре года.