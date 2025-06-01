Почему не получается передать показания счетчика

В июне часть украинцев не сможет передать показания счетчиков горячей воды и тепла. Это связано с тем, что некоторые приборы сняли с абонентского учета из-за просроченной поверки, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Черкасской ТЭЦ.

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Согласно закону о метрологии, квартирные счетчики должны проходить проверку каждые четыре года. Если этого не сделать вовремя, счетчик признают недействительным, а объемы потребления будут рассчитывать по средним показателям, что может существенно увеличить суммы в платежках.

Как узнать дату поверки счетчика Дату последней поверки счетчика можно найти в его паспорте или в свидетельстве о поверке. Кроме того, коммунальные службы обычно отмечают сроки следующей проверки в квитанциях за коммунальные услуги.

Можно ли самостоятельно осуществить поверку счетчика

Поверку счетчика потребитель должен заказать самостоятельно, обратившись в лицензированную компанию, имеющую право на проведение таких работ. После проверки нужно предоставить документы о ее прохождении поставщику коммунальных услуг, чтобы обновить информацию в абонентском учете.

Стоит помнить, что обязательная поверка, которая влияет на возможность подавать показания, касается не только счетчиков горячей воды и тепловой энергии. Под проверку подпадают также приборы учета газа и холодной воды.