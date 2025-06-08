Кто освобожден от уплаты коммуналки в 2025 году

В 2025 году льготы на коммуналку и топливо смогут получить пенсионеры-жители сельской местности, которые ранее работали в бюджетной сфере, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Таким образом, в список пенсионеров, которые могут не платить за коммунальные услуги, попадут те, которые в свое время работали в..:

образовании (педагоги),

медицине и фармации,

культуре (библиотекари, работники музеев, клубов),

защите растений.

Главное условие для получения бесплатной коммуналки – это средний доход семьи не должен превышать 4 240 гривен на одного человека за последние шесть месяцев. Однако такая льгота предоставляется только пенсионеру и не распространяется на других членов семьи.

Как податься на получение льготы на коммуналку

Пенсионеры могут подать заявление на получение льготы несколькими способами: лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, через представителя органа местного самоуправления или онлайн.

Для оформления льготы необходимо предоставить справку, подтверждающую проживание в сельской местности, а также документ, удостоверяющий право на льготу. Этот документ выдает учреждение, где работал пенсионер, или местный совет на основании записей в трудовой книжке.