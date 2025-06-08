Хто звільнений від сплати комуналки у 2025 році

У 2025 році пільги на комуналку та паливо зможуть отримати пенсіонери-жителі сільської місцевості, які раніше працювали в бюджетній сфері, розповідає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Таким чином, у список пенсіонерів, що можуть не сплачувати за комунальні послуги, потраплять ті, які свого часу працювали у:

освіті (педагоги),

медицині та фармації,

культурі (бібліотекарі, працівники музеїв, клубів),

захисті рослин.

Головна умова для отримання безкоштовної комуналки – це середній дохід родини не має перевищувати 4 240 гривень на одну особу за останні шість місяців. Однак така пільга надається лише пенсіонерові та не поширюється на інших членів родини.

Як податися на отримання пільги на комуналку

Пенсіонери можуть подати заяву на отримання пільги кількома способами: особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України, через представника органу місцевого самоврядування або онлайн.

Для оформлення пільги необхідно надати довідку, що підтверджує проживання у сільській місцевості, а також документ, який засвідчує право на пільгу. Цей документ видає установа, де працював пенсіонер, або місцева рада на підставі записів у трудовій книжці.