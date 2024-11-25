Кто должен пройти идентификацию

Проверку пенсионеры должны пройти в декабре в любой удобный для них способ, пишет 24 канал, со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Пройти ее должны пенсионеры, которые подпадают под два критерия:

получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года;

не прошли физическую идентификацию до 31 марта 2024 года.

Важно! В 2024 году средства пенсионеров, которые не прошли проверку, будут накапливаться на расчетном счете до момента прохождения ими идентификации. И только после ее прохождения пенсию перечислят на счет пенсионера. Перерасчет произойдет с месяца, в котором прекратились выплаты.

Как будут выплачивать пенсии лицам за рубежом

Пенсионеры, которые находятся за рубежом и имеют статус ВПО, могут в декабре пройти процедуру физической идентификации. Таким образом они подтвердят свое право на пенсию.

Обратите внимание! Выплата пенсии таким пенсионерам будет происходить на текущие счета банков, расположенных на территории Украины. Но только при условии прохождения ими до 31 декабря каждого года физической идентификации.

Как пенсионерам пройти идентификацию

Пройти идентификацию можно следующим образом:

лично обратиться в отделение Ощадбанка или в любой удобный сервисный центр Пенсионного фонда Украины с документом, удостоверяющим личность (например, паспорт гражданина Украины);

через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи Дія.Підпис;

с помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе Пенсионного фонда Украины;

в заграничном дипломатическом учреждении Украины получить документ, который удостоверяет, что физическое лицо является живым, если находится за границей.

Что будет, если не пройти идентификацию

За непрохождение идентификации в 2025 году у пенсионеров, которые являются внутренне перемещенными лицами, могут забрать деньги со счетов.

В законопроекте о государственном бюджете на 2025 год правительство предлагает забрать деньги с банковских счетов пенсионеров-переселенцев, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года при следующих условиях:

эти счета не использовались в течение года;

или если пенсионер-ВПЛ не прошел идентификацию.

В частности проект бюджета обязывает Ощадбанк перевести остатки средств на пенсионных счетах внутренне перемещенных лиц, открытых в этом банке, обратно в Пенсионный фонд.

Однако изъятие средств со счетов не будет происходить, если на эти счета наложен арест или другое обременение.

Обратите внимание! После изъятия средств с пенсионных счетов переселенец решит обратиться в ПФУ или Ощадбанк, то государство возобновит выплату пенсии такому лицу.

