Какую надбавку могут получить пенсионеры

Пенсионеры с ухудшенным состоянием здоровья имеют право на получение специальной надбавки, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

Читайте также Украина сможет получить 50 миллиардов долларов от G7: куда планируют потратить эти средства

Размер этой надбавки определяется как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть, сейчас этот показатель составляет – 944 гривны.

Напомним! Размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность с 1 января 2024 года составляет 2 361 гривны.

Какие требования для получения этой надбавки:

лицо должно достичь возраста 80 лет;

пенсионер нуждается в уходе от посторонних лиц из-за ухудшенного состояния здоровья;

гражданин живет в одиночестве;

имеет пенсию по возрасту.

Обратите внимание! Такая надбавка предоставляется в результате личного обращения пенсионера в ПФУ.