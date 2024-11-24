Яку надбавку можуть отримати пенсіонери

Пенсіонери з погіршеним станом здоров'я мають право на отримання спеціальної надбавки, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

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Розмір цієї надбавки визначається як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто, зараз цей показник складає – 944 гривні.

Нагадаємо! Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 1 січня 2024 року складає 2 361 гривні.

Які є вимоги для отримання цієї надбавки:

особа має сягнути віку 80 років;

пенсіонер має потребу у догляді від сторонніх осіб через погіршений стан здоров'я;

громадянин мешкає на самоті;

має пенсію за віком.

Зверніть увагу! Така надбавка надається внаслідок особистого звернення пенсіонера у ПФУ.