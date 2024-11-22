Для чего Украине помощь Большой семерки

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду, что механизм передачи этих средств будет внедрен до конца 2024 года. Сейчас украинское правительство работает над этим, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Работаем над тем, чтобы до конца года заработал механизм, по которому Украина получит 50 миллиардов долларов от стран G7. Это средства, которые будут предоставлены нашей стране благодаря использованию доходов от замороженных российских активов.

Шмыгаль также уточнил для чего украинке эти средства. Как заявил премьер, эти деньги необходимы для:

увеличения устойчивости страны;

ускорения восстановления Украины.

Напомним! Есть условия при которых Украина сможет получить не только прибыль, а и непосредственно сами российские активы.