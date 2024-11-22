Что спровоцировало проблемы с российскими карточками

С 21 ноября могут наблюдаться сложности в работе карт платежной системы UnionPay за рубежом, сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление Газпромбанка. Поэтому россиянам за рубежом советуют использовать наличные.

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Напоминаем! Управление по контролю за иностранными активами Минфина США по состоянию на 21 ноября ввело санкции против Газпромбанка и еще около 50 российских банков.

В российском Газпромбанке же заявляют, что такие ограничения США не влияют на работу компании, а все карты, в частности иностранных платежных систем, продолжат работать "на всей территории России".

Интересно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал санкции США против банка, заявляя о якобы попытках помешать поставкам газа в Европу, ведь через Газпромбанк иностранные покупатели проводят расчеты за газ.