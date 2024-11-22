Що спровокувало проблеми із російськими картками

З 21 листопада можуть спостерігатися складності в роботі карт платіжної системи UnionPay за кордоном, повідомляють російські ЗМІ із посиланням на заяву Газпромбанку. Відтак росіянам за кордоном радять використовувати готівку.

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Нагадуємо! Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США станом на 21 листопада запровадило санкції проти Газпромбанку та ще близько 50 російських банків.

В російському Газпромбанку ж заявляють, що такі обмеження США не впливають на роботу компанії, а всі картки, зокрема іноземних платіжних систем, продовжать працювати "на всій території Росії".

Цікаво, що прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков також прокоментував санкції США проти банку, заявляючи про нібито спроби перешкодити постачанню газу до Європи, адже через Газпромбанк іноземні покупці проводять розрахунки за газ.