Вырастут ли пенсии лиц с инвалидностью в августе?
Несмотря на надежды многих, в августе 2025 года повышение пенсий по инвалидности не предусмотрено, сообщает 24 Канал.
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В то же время пенсионный эксперт Сергей Коробкин объяснит, что минимальная пенсия не может быть ниже прожиточного минимума. На 2025 год это 2361 гривна для III группы, а для I группы – не менее 3 323 гривны.
То есть, сами выплаты рассчитываются в 2025 году следующим образом:
- I группа получает 100% пенсии по возрасту;
- II группа – 90%;
- III группа – 50%
Кто может получить пенсию по инвалидности в 2025 году
Пенсию назначают лицам, которые полностью или частично утратили трудоспособность. Главное условие это наличие страхового стажа от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста, когда установлена инвалидность.