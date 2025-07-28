Какая помощь для пенсионеров старше 65 лет?

Такие пожилые люди могут получать социальную помощь, передает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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В 2025 году для выхода на пенсию необходим такой стаж:

в 60 лет – не менее 32 лет;

в 63 года – от 22 до 31 года;

в 65 лет – от 15 до 21 года.

Если же лицо имеет менее 15 лет страхового стажа, то после 65 лет он может оформить социальную помощь. Однако важно не получать других соцвыплат от государства.

Сумма соцпомощи определяется индивидуально. Делается это следующим образом:

берут прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц: вычитают из него среднемесячный доход на одного члена семьи за последние 6 месяцев.

В настоящее время прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 361 гривну. Это и есть максимальный размер социальной пенсии.

Однако такую помощь назначают далеко не всем украинцам. Здесь следует учитывать еще имущественное положение человека и имеющиеся другие доходы. Более того, человек должен доказать, что он является малообеспеченным.

Важно! Если пенсионер находится в доме престарелых, то он получает только 20% от помощи, а остальные деньги поступают в заведение.