Каким был курс доллара на прошлой неделе?

В период с 8 по 12 сентября движения курса доллара были технического характера, без признаков формирования устойчивого тренда. Об этом рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько.

По словам банкира, наличный рынок в течение недели продемонстрировал узкий диапазон колебаний курса. Это указывает на относительную устойчивость спроса и предложения.

Курс доллара был следующим:

понедельник – 40,95 – 41,44 гривны за доллар;

четверг-пятница – 41,01 – 41,51 гривны за доллар.

Анна Золотько Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank На межбанковском рынке среди недели наблюдалось усиленное давление на гривну, наблюдались заметные суточные колебания.

Нацбанк тем временем сократил продажу валюты с 8 по 12 сентября:

продал 442,80 миллиона долларов – почти на 20% меньше, чем неделей ранее (551,30 миллиона долларов);

выкупил НБУ около 0,18 миллиона долларов.

Чего ожидать от курса на этой неделе?

В течение 15-19 сентября банкир прогнозирует небольшие колебания вокруг текущих уровней, курс будет чувствительным к значительным событиям.

В частности, поступления международной помощи или массовая продажа валюты экспортерами могут временно усилить гривну.

Учетная ставка, которую Национальный банк в прошлый четверг оставил без изменений, помогает сдерживать ожидания роста цен. Но задержки внешних платежей, проблемы с логистикой или обострение рисков могут надавить на курс и ослабить гривну,

– добавила Золотько.

