Каким был курс доллара на прошлой неделе?
В период с 8 по 12 сентября движения курса доллара были технического характера, без признаков формирования устойчивого тренда. Об этом рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько.
По словам банкира, наличный рынок в течение недели продемонстрировал узкий диапазон колебаний курса. Это указывает на относительную устойчивость спроса и предложения.
Курс доллара был следующим:
- понедельник – 40,95 – 41,44 гривны за доллар;
- четверг-пятница – 41,01 – 41,51 гривны за доллар.
На межбанковском рынке среди недели наблюдалось усиленное давление на гривну, наблюдались заметные суточные колебания.
Нацбанк тем временем сократил продажу валюты с 8 по 12 сентября:
- продал 442,80 миллиона долларов – почти на 20% меньше, чем неделей ранее (551,30 миллиона долларов);
- выкупил НБУ около 0,18 миллиона долларов.
Чего ожидать от курса на этой неделе?
В течение 15-19 сентября банкир прогнозирует небольшие колебания вокруг текущих уровней, курс будет чувствительным к значительным событиям.
В частности, поступления международной помощи или массовая продажа валюты экспортерами могут временно усилить гривну.
Учетная ставка, которую Национальный банк в прошлый четверг оставил без изменений, помогает сдерживать ожидания роста цен. Но задержки внешних платежей, проблемы с логистикой или обострение рисков могут надавить на курс и ослабить гривну,
– добавила Золотько.
Курс доллара в сентябре: что известно?
С 1 по 5 сентября курс доллара оставался стабильным: дневной разрыв между минимальным и максимальным значением составлял лишь около 5 копеек. Это свидетельствовало о плавных колебаниях и относительном балансе спроса и предложения на валютном рынке.
В понедельник, 15 сентября, в банках и на черном рынке курс доллара несколько снизился, но изменения были незначительными. По данным Минфина, по состоянию на утро 15 сентября средняя цена покупки составила 41,07 гривны (на 3 копейки меньше, чем 12 сентября), а продажи – 41,55 гривны (снижение на 1 копейку).
Во второй половине сентября валютный рынок, по прогнозам, будет оставаться относительно стабильным, хотя и сохранять определенную гибкость. Как пояснил банкир Тарас Лесовой, благодаря режиму "управляемой гибкости" НБУ имеет возможность оперативно реагировать на риски, удерживая баланс даже в условиях резкого повышения спроса.