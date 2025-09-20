На перетині тисячоліть британська телекомунікаційна компанія Vodafone намагалася придбати німецького телекомунікаційного гіганта Mannesmann AG. Спочатку ця угода була приречена на крах, однак у 2000 році Mannesmann нарешті прийняла пропозицію. Ця угода стала чи не найбільшою угодою щодо злиття та поглинання в історії.