На пересечении тысячелетий британская телекоммуникационная компания Vodafone пыталась приобрести немецкого телекоммуникационного гиганта Mannesmann AG. Сначала эта сделка была обречена на крах, однако в 2000 году Mannesmann наконец приняла предложение. Эта сделка стала едва ли не самой крупной сделкой по слиянию и поглощению в истории.