Какие компании являются крупнейшими по рыночной капитализации?

На первом месте расположилась компания NVIDIA, которая является производителем графических процессоров, видеоадаптеров под торговыми марками Riva TNT и GeForce, передает 24 Канал со ссылкой на CompaniesMarketCap.

Читайте также ЕС оштрафовал Google почти на 3 миллиарда евро: Трамп взялся за угрозы

Компания NVIDIA составляет с 4,06 триллионами долларов рыночной капитализации.

составляет с 4,06 триллионами долларов рыночной капитализации. На втором месте по рыночной капитализации является компания Microsoft , являющаяся один из крупнейших разработчиков программного обеспечения и аппаратного обеспечения в мире, – 3,60 триллиона долларов.

, являющаяся один из крупнейших разработчиков программного обеспечения и аппаратного обеспечения в мире, – 3,60 триллиона долларов. Далее следует компания Apple – корпорация, проектирует и разрабатывает бытовую электронику, программное обеспечение и онлайн-сервисы – где рыночная капитализация составляет 3,55 триллиона долларов.

– корпорация, проектирует и разрабатывает бытовую электронику, программное обеспечение и онлайн-сервисы – где рыночная капитализация составляет 3,55 триллиона долларов. Четвертое место принадлежит Alphabet , международный конгломерат и холдинговая компания, крупнейшая дочерняя компания Google, – 2,84 триллиона долларов.

, международный конгломерат и холдинговая компания, крупнейшая дочерняя компания Google, – 2,84 триллиона долларов. Замыкает пятерку компания Amazon (корпорация, которая специализируется на онлайн-торговле, облачных вычислениях и цифровых услугах) с рыночной капитализацией в 2,47 триллиона долларов.

Что такое рыночная капитализация Этот показатель показывает сколько стоит та или иная компания на фондовом рынке. Дело в том, что чем больше капитализация – тем стабильнее компания в глазах инвесторов. А рейтинг по рыночной капитализации показывает место компании среди других публичных компаний.

В каких компаниях самые высокие доходы?

Несмотря на рейтинг по рыночной капитализации, список компаний по прибыли несколько отличается, а именно:

Возглавляет рейтинг компания Saudi Aramco с доходами в 193,21 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем среди первых 5 компаний.

Далее расположена компания Alphabet (Google) с показателем в 140,07 миллиарда долларов.

Третье место – Apple с прибылью в 130,21 миллиарда долларов.

Следующей идет Microsoft – 123,62 миллиарда долларов.

А на пятом месте есть NVIDIA – почти 101 миллиард долларов.

Какие компании из столицы Украины являются самыми прибыльными?