Какие компании являются крупнейшими по рыночной капитализации?
На первом месте расположилась компания NVIDIA, которая является производителем графических процессоров, видеоадаптеров под торговыми марками Riva TNT и GeForce, передает 24 Канал со ссылкой на CompaniesMarketCap.
- Компания NVIDIA составляет с 4,06 триллионами долларов рыночной капитализации.
- На втором месте по рыночной капитализации является компания Microsoft, являющаяся один из крупнейших разработчиков программного обеспечения и аппаратного обеспечения в мире, – 3,60 триллиона долларов.
- Далее следует компания Apple – корпорация, проектирует и разрабатывает бытовую электронику, программное обеспечение и онлайн-сервисы – где рыночная капитализация составляет 3,55 триллиона долларов.
- Четвертое место принадлежит Alphabet, международный конгломерат и холдинговая компания, крупнейшая дочерняя компания Google, – 2,84 триллиона долларов.
- Замыкает пятерку компания Amazon (корпорация, которая специализируется на онлайн-торговле, облачных вычислениях и цифровых услугах) с рыночной капитализацией в 2,47 триллиона долларов.
Что такое рыночная капитализация
Этот показатель показывает сколько стоит та или иная компания на фондовом рынке. Дело в том, что чем больше капитализация – тем стабильнее компания в глазах инвесторов. А рейтинг по рыночной капитализации показывает место компании среди других публичных компаний.
В каких компаниях самые высокие доходы?
Несмотря на рейтинг по рыночной капитализации, список компаний по прибыли несколько отличается, а именно:
- Возглавляет рейтинг компания Saudi Aramco с доходами в 193,21 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем среди первых 5 компаний.
- Далее расположена компания Alphabet (Google) с показателем в 140,07 миллиарда долларов.
- Третье место – Apple с прибылью в 130,21 миллиарда долларов.
- Следующей идет Microsoft – 123,62 миллиарда долларов.
- А на пятом месте есть NVIDIA – почти 101 миллиард долларов.
Какие компании из столицы Украины являются самыми прибыльными?
- Еще в конце мая этого года в топ крупнейших по объемам доходов со столичной регистрацией входили такие компании, как "Д.Трейдинг" с доходами в более 215 миллиардов гривен в год, далее располагалась в рейтинге компания Энергоатом с 207 миллиардами гривен, а также "Нафтогаз Украины" с 157 миллиардами гривен.
- Больше всего компании из рейтинга работают в таких сферах, как телекоммуникации и банковская деятельность.
- Зато среди компании, которые дают больше всего рабочих мест в Украине, есть "Укрзализныця", которая уже 4 год подряд лидирует в этом списке. Второе место занимает сеть АТБ-Маркет, а третье – Газораспределительные сети Украины.