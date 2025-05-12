Рейтинг топовых работодателей Украины

Кто сегодня обеспечивает украинцев работой, как меняются приоритеты рынка труда и какие бренды растут динамично, рассказывает 24 Канал со ссылкой Опендатабот.

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Крупнейшим работодателем страны уже четвертый год подряд остается "Укрзализныця" – 178,6 тысяч работников, несмотря на сокращение штата на 9 тысяч за прошлый год. Всего с начала полномасштабной войны компания потеряла 54 тысячи рабочих мест.

Второе место - сеть АТБ-Маркет с 46 тысячами сотрудников. ТретьеГазораспределительные сети Украины, которые впервые вошли в рейтинг и сразу заняли высокую позицию, имея почти 38 тысяч работников.

В топ-10 также попали:

  • Укрпочта (31,7 тысячи)

  • Сильпо (31,3 тысячи.)

  • Новая почта (27,5 тысячи)

  • Энергоатом (27,3 тысячи)

  • Леса Украины (23,7 тысячи)

  • Укрнафта (18,9 тысячи)

  • Укргаздобыча (17,3 тысячи)

Четыре компании сократили штат, заметнее всего – "Укрзализныця" и "Леса Украины" (минус 6 тысяч, или 20%). Зато наибольший рост показали Газораспределительные сети Украины (+12,5%), Сильпо, АТБ, Новая почта, Укрнафта и Укргаздобыча.

Компании, которые активно растут

Среди компаний вне топ-10, но с активным ростом, отличились:

  • Аврора (с 3 до 12 тысяч работников с 2022 года)

  • НоваПей (+7,5% за год)

  • EVA (+2%)

  • МакДональдз Украина выросла лишь на 0,2% и до сих пор не вернулась к довоенному уровню.