Рейтинг топовых работодателей Украины

Кто сегодня обеспечивает украинцев работой, как меняются приоритеты рынка труда и какие бренды растут динамично, рассказывает 24 Канал со ссылкой Опендатабот.

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Крупнейшим работодателем страны уже четвертый год подряд остается "Укрзализныця" – 178,6 тысяч работников, несмотря на сокращение штата на 9 тысяч за прошлый год. Всего с начала полномасштабной войны компания потеряла 54 тысячи рабочих мест.

Второе место - сеть АТБ-Маркет с 46 тысячами сотрудников. Третье – Газораспределительные сети Украины, которые впервые вошли в рейтинг и сразу заняли высокую позицию, имея почти 38 тысяч работников.

В топ-10 также попали:

Укрпочта (31,7 тысячи)

Сильпо (31,3 тысячи.)

Новая почта (27,5 тысячи)

Энергоатом (27,3 тысячи)

Леса Украины (23,7 тысячи)

Укрнафта (18,9 тысячи)

Укргаздобыча (17,3 тысячи)

Четыре компании сократили штат, заметнее всего – "Укрзализныця" и "Леса Украины" (минус 6 тысяч, или 20%). Зато наибольший рост показали Газораспределительные сети Украины (+12,5%), Сильпо, АТБ, Новая почта, Укрнафта и Укргаздобыча.

Компании, которые активно растут

Среди компаний вне топ-10, но с активным ростом, отличились: