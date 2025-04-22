Сколько заработали компании

В то же время прибыль зафиксировали только пять из них, говорится в анализе Опендатабот, информирует 24 Канал. Эти пять компаний заработали вместе 8,16 миллиардов гривен.

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Зато четыре другие игроки понесли убытки на сумму 12,1 миллиардов гривен, еще одна компания завершила год "в нуле".

Лидеры рынка

Несмотря на финансовые трудности, государственные компании остаются ключевыми игроками рынка – на них приходится более 70% дохода топ-10 (171,89 миллиардов гривен).

Лидер – Укрзализныця – получила 102,87 миллиардов гривен дохода, что на 11% больше, чем в прошлом году, однако год завершила с убытком 4,19 миллиардов гривен.

Укртрансгаз сократил доход почти на треть и понес наибольшие потери – 7,44 миллиарда гривен. Укрпочта также осталась в минусе, однако смогла сократить убытки почти вдвое и нарастить доход на 12%, до 12,98 миллиардов гривен.

Оператор ГТС Украины увеличил доход на 7% (38,53 миллиарда гривен), но его прибыль уменьшилась в 8,7 раза – до 1,27 миллиардов гривен. В Укртранснафты прибыль сократилась в 16 раз – до 1,22 миллиарда гривен, хотя доход почти не изменился.

Лидеры в сфере транспорта и логистики / Инфографика Опендатабот

Показатели частных компаний

Среди частных компаний лучшие позиции удерживает Новая Почта, которая второй год подряд сохраняет вторую строчку в рейтинге. Компания увеличила доход на 23% (44,78 миллиардов гривен), хотя прибыль снизилась до 2,5 миллиардов гривен.

В рейтинг впервые попала еще одна компания из группы NOVA – Нео-Транс, которая удвоила свои финансовые показатели: доход вырос на 100% до 6,5 миллиардов гривен, прибыль – до 116,55 миллиардов гривен. Вместе на две компании NOVA приходится 21% совокупного дохода лидеров.

Компания Логистик Юнион (группа АТБ) поднялась в рейтинге благодаря росту дохода на 29% и получила наибольшую прибыль среди всех – 3,06 миллиардов гривен (+40%).

Стабильность демонстрирует Лемтранс (группа СКМ Рината Ахметова), что третий год подряд остается на седьмой позиции. Ее доход вырос на 3% – до 7,3 миллиарда гривен.

Еще одним новичком рейтинга стали Украинские вертолеты, которые увеличили доход на 17% (872 миллионов гривен), но зафиксировали убытки в 52,5 миллионов гривен.

Заметьте. Из рейтинга 2025 года выбыли две компании аграрного холдинга Александра Радавского – Промвагонтранс и Береговское хлебоприемное предприятие. Несмотря на существенное падение доходов (в 2,5 и 3 раза соответственно), обе компании завершили год с прибылью: 2 миллиона гривен и 36 миллионов гривен.