Что известно о лучшей айти-компании Украины

Из них первое место получила Глобаллоджик Украина, пишет 24 Канал со ссылкой на данные Опендатабота.

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Компания Глобаллоджик Украина (GlobalLogic) принадлежит американской Bonus Technology INC. Доход за год изменился не существенно – 11,66 миллиарда гривен (+2%). В то же время прибыль уменьшилась на 28% и составила 653 миллиона гривен.

Интересно! В частности компания находится в Индексе уже 3 год, однако первую позицию заняла впервые.

Кто занял второе и третье место в рейтинге

Второе и третье место поделили между собой две компании Epam, основанной Аркадием Добкиным. На них приходится треть заработков из десятки лучших IT-компаний.

Эпам Системз (Epam) 2 года подряд возглавляла Индекс, но пока заняла вторую строчку с доходом в 11,35 миллиарда гривен. Это на 10% меньше, чем в 2023 году. Зато прибыль выросла на 27% – до 1,67 миллиарда гривен.

А доходы и прибыли Эпам Диджитал растут с каждым годом. Компания стала третьей в списке лидеров с доходом 7,5 миллиарда гривен (+ 25%) и прибылью 838 миллиона гривен (+ 11%).

Обратите внимание! Это юридическое лицо было основано только в декабре 2021 года.

Другие компании в списке лучших

Второй год подряд четвертое место занимает Люксофт солюшнс - дочерняя компания швейцарской Luxoft, основанной Дмитрием Лощининым. Ее доход упал на 7% до 5,45 миллиарда гривен, а прибыль на 12% – до 263,6 миллиона гривен.

На пятом месте находится Институт информационных технологий "Интеллиас" с доходом 4,06 миллиарда гривен (-6%). Прибыль этой компании выросла на 18% и составила 300,7 миллиона гривен. "Интеллиас" принадлежит компании Айтиэлити Лимитед, конечными владельцами которой являются Виталий Седлер и Михаил Пузраков.

Шестое место принадлежит компании Софтсерв технологии (SoftServe), которую основали львовяне Тарас Кицмей и Ярослав Любинец. Доход компании вырос в 1,6 раза за год до 3,83 миллиарда гривен, а прибыль осталась прежней - 210 миллиона гривен.

Финтех бэнд, которая принадлежит основателям Монобанка Олегу Гороховскому и Михаилу Рогальскому, потерял в этом году две позиции из-за существенного уменьшения выручки. Компания оказалась на седьмом месте с доходом в размере 3,71 миллиарда гривен. Еще заметнее сократились доходы – в 2,7 раза, до 1,15 миллиарда гривен.

Кроме того, девятое место в рейтинге отдали Инфопульс Украина, которую основали Алексей Сиговой и Андрей Анисимов. Сейчас она принадлежит шведской компании NUK HOLDING AB. Доход компании уменьшился на 5% до 3,06 миллиарда гривен, а прибыль уменьшилась на 14% и составила 332,7 миллиона гривен.

Новички в рейтинге

В нынешнем Индексе есть и те, кто дебютировал с потрясающими результатами. Например, с доходом в 3,22 миллиарда гривен и рекордной прибылью – 2,4 миллиарда гривен – в Индексе появилась компания Хайлоад солюшнс (экс Favbet Tech) Дмитрия Матюхи, которая находится на восьмом месте. На компанию приходится треть от общей прибыли компаний рейтинга.

Еще один новичок замыкает десятку лидеров - это Сквод Украина (SQUAD), которая создана в августе 2022 года. Бизнес принадлежит кипрской компании Сквод Ай-Ти Лимитед, владельцами которой являются украинцы Любомир Васильев и Юрий Катков. Доход у компании в прошлом году вырос в 2,8 раза за год и составил 2,6 миллиарда гривен, а прибыль - в 3,4 раза, до 80,6 миллиона гривен.

Что еще известно о рейтинге

7 из 10 компаний Индекса находятся в реестре Дія City. В частности 7 компаний из топа выбрали правовой режим Дія City, за исключением Епам Системз, Люксофт солюшнс и Института информационных технологий "Интеллиас".

К тому же рейтинг этого покинули:

Плейтика Украина (Playtika) - доход уменьшился на 8% по сравнению с 2023 и составил 2,14 миллиарда гривен;

Софтсерв Индустрия (SoftServe) - доход уменьшился более чем вдвое и составил 889 миллиона гривен.

Обратите внимание! Также топ-10 покинули 2 компании, одна из которых входила в Индекс 2 года.