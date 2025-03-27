Тенденции зарплат на украинском IT-рынке
Как свидетельствует исследование IT Ukraine Association ключевой причиной повышения зарплат является дефицит кадров и оптимизация персонала, информирует 24 Канал.
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- Самые высокие зарплаты среди разработчиков получают Solution Architect (7600 долларов), специалисты по AI (6800 долларов) и ML-инженеры (3700 долларов).
- Специалисты топ-уровня в сферах FinTech (8000 долларов), MedTech (7800 долларов) и GameDev (7300 долларов) имеют наибольшие компенсации.
Наибольший рост доходов за год зафиксирован среди:
- Data analyst – +25%
- Кибербезопасность – +22%
- Data scientist – +17%
- Маркетинг – +13%
- Product owner – +8%
Обратите внимание. В целом рынок продолжает базироваться на ФЛП-модели (258 тысяч специалистов), еще 86 тысяч работают по трудовым договорам или гиг-контрактам.
Экосистема стартапов
Стартап-экосистема Украины активно развивается. Так в 2024 году количество активных стартапов достигло 2600, что втрое больше по сравнению с 2020 годом. Самые успешные проекты привлекают многомиллионные инвестиции:
- Creatio (CRM) – 200 миллионов долларов
- Fintech Farm – 32 миллиона долларов
- Carmoola (автокредитование) – 19,6 миллионов долларов
- Jome (риэлторские услуги) – 9,8 миллионов долларов
Среди самых перспективных стартапов названы Promova, Deus Robotics, Wantent, Himera и Osavul.