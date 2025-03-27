Тенденції зарплат на українському IT-ринку
Як свідчить дослідження IT Ukraine Association ключовою причиною підвищення зарплат є дефіцит кадрів і оптимізація персоналу, інформує 24 Канал.
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- Найвищі зарплати серед розробників отримують Solution Architect (7600 доларів), спеціалісти з AI (6800 доларів) та ML-інженери (3700 доларів).
- Фахівці топ-рівня у сферах FinTech (8000 доларів), MedTech (7800 доларів) та GameDev (7300 доларів) мають найбільші компенсації.
Найбільше зростання доходів за рік зафіксовано серед:
- Data analyst – +25%
- Кібербезпека – +22%
- Data scientist – +17%
- Маркетинг – +13%
- Product owner – +8%
Зауважте. Загалом ринок продовжує базуватися на ФОП-моделі (258 тисяч фахівців), ще 86 тисяч працюють за трудовими договорами чи гіг-контрактами.
Екосистема стартапів
Стартап-екосистема України активно розвивається. Так у 2024 році кількість активних стартапів сягнула 2600, що втричі більше порівняно з 2020 роком. Найуспішніші проєкти залучають багатомільйонні інвестиції:
- Creatio (CRM) – 200 мільйонів доларів
- Fintech Farm – 32 мільйона доларів
- Carmoola (автокредитування) – 19,6 мільйонів доларів
- Jome (ріелторські послуги) – 9,8 мільйонів доларів
Серед найперспективніших стартапів названо Promova, Deus Robotics, Wantent, Himera та Osavul.