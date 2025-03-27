Тенденції зарплат на українському IT-ринку

Як свідчить дослідження IT Ukraine Association ключовою причиною підвищення зарплат є дефіцит кадрів і оптимізація персоналу, інформує 24 Канал.

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Найвищі зарплати серед розробників отримують Solution Architect (7600 доларів), спеціалісти з AI (6800 доларів) та ML-інженери (3700 доларів). Фахівці топ-рівня у сферах FinTech (8000 доларів), MedTech (7800 доларів) та GameDev (7300 доларів) мають найбільші компенсації.

Найбільше зростання доходів за рік зафіксовано серед:

Data analyst – +25%

Кібербезпека – +22%

Data scientist – +17%

Маркетинг – +13%

Product owner – +8%

Зауважте. Загалом ринок продовжує базуватися на ФОП-моделі (258 тисяч фахівців), ще 86 тисяч працюють за трудовими договорами чи гіг-контрактами.

Екосистема стартапів

Стартап-екосистема України активно розвивається. Так у 2024 році кількість активних стартапів сягнула 2600, що втричі більше порівняно з 2020 роком. Найуспішніші проєкти залучають багатомільйонні інвестиції:

Creatio (CRM) – 200 мільйонів доларів

Fintech Farm – 32 мільйона доларів

Carmoola (автокредитування) – 19,6 мільйонів доларів

Jome (ріелторські послуги) – 9,8 мільйонів доларів

Серед найперспективніших стартапів названо Promova, Deus Robotics, Wantent, Himera та Osavul.