Мировое признание украинского ІТ

Украина продолжает уверенно укреплять свои позиции на глобальном рынке технологий. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ссылаясь на исследование Digital Tiger, проведенное совместно с Ассоциацией IT Ukraine, информирует 24 Канал.

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В частности, наши украинские ІТ-компании экспортируют свои услуги в 147 стран, среди которых ключевыми партнерами остаются США, Великобритания, Германия, Израиль, Швейцария и Польша.

Мировые технологические гиганты доверяют украинским специалистам – среди клиентов украинских компаний такие корпорации, как Microsoft, Meta, NASA, IBM, Siemens, Google и Porsche.

Украинская ІТ-экосистема растет

Стартап-среда Украины также демонстрирует динамичное развитие. По темпам роста экосистема занимает третье место среди стран Центральной и Восточной Европы.

В целом, ІТ-индустрия является лидером среди всех украинских экспортных услуг и занимает второе место в общем экспорте страны.

"Должны создавать условия для появления еще большего количества украинских технологических компаний. Для этого мы уже сейчас сосредотачиваемся на развитии эффективной экосистемы для развития бизнеса", – отметил Федоров.

Заметьте. В Украине действует 9600 IT-компаний, что на 5,9% больше по сравнению с 2023 годом.

В секторе работает 265 000 IT-специалистов, из которых большинство оформлены как ФЛП.