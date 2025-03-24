Второй год подряд падение экспорта

Годом ранее падение составило 8,5%. Несмотря на это, доля экспорта ИТ-услуг остается значительной – 37,4% в общем экспорте услуг страны и 11,5% в общем экспорте. Подробно о ситуации на рынке, рассказывает 24 Канал со ссылкой на исследование IT Ukraine Association.

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ИТ-сектор продолжает быть важной составляющей экономики благодаря глобальной ориентации, гибкости и минимальной зависимости от физической инфраструктуры.

Крупнейшие компании и их доходы

Основным двигателем украинского ІТ-рынка остаются сервисные компании. Наибольшую прибыль в 2024 году получили:

EPAM Ukraine – 468,2 миллиона долларов; GlobalLogic Ukraine – 288,9 миллионов долларов; SoftServe – 169,4 миллионов долларов.

Заметьте. Общая выручка украинских ИТ-компаний, включая экспорт и внутренние продажи, достиг 6 миллиардов, что на 0,2 миллиарда долларов больше, чем в 2023 году, и на 0,1 миллиард долларов больше довоенного 2021-го.

География экспорта: основные заказчики

Лидером среди импортеров украинских ІТ-услуг традиционно остаются США, на которые приходится 37,2% экспорта (2,3 миллиарда долларов).

Однако объемы заказов из этой страны снижаются третий год подряд (в 2022 году – 2,97 миллиардов долларов, в 2023 году – 2,6 миллиарда),

– говорится в исследовании.

Вторую позицию в 2024 году заняла Великобритания (565 миллионов долларов, 8,8%), опередив Мальту (501 миллион долларов, 7,8%). В десятку лидеров вошли ОАЭ (138 миллионов, 2,1%), вытеснив Нидерланды.

Объемы заказов в абсолютных значениях выросли с:

Кипра – 394 миллиона долларов (+32 миллиона);

Израиля – 297 миллионов долларов (+4 миллиона);

Польши – 166 миллионов долларов (+4 миллиона);

Эстонии – 166 миллионов долларов (+8 миллионов).

Ситуация на рынке труда: зарплаты и спрос

Рынок труда в 2023 году испытал сокращение вакансий и снижение зарплат. В то же время в 2024 году наблюдается тенденция к росту доходов в ряде сфер. Наибольший рост произошел в:

Data Analyst – +25%;

Кибербезопасность – +22%;

Data Scientist – +17%;

Маркетинг – +13%;

Product Owner – +8%.

Самые высокие зарплаты среди технических специальностей имеют:

Solution Architect – 7600 долларов;

Специалисты по искусственному интеллекту – 6800 долларов;

ML-инженеры – 3700 долларов.

В структуре рынка преобладают ФОПы (258 тысяч), официально трудоустроены 51 тысяча человек, еще 35 тысяч имеют гиг-контракты.

Стартап-экосистема – динамика роста

Украинский стартап-рынок входит в тройку самых быстрорастущих в Центральной и Восточной Европе. Количество активных стартапов в 2024 году превысило 2600, что втрое больше, чем в 2020 году.

Самые успешные стартапы по объему привлеченных инвестиций:

Creatio (CRM-система) – 200 миллионов долларов;

Fintech Farm (финтех) – 32 миллиона долларов;

Carmoola (автокредитование) – 19,6 миллионов долларов;

Jome (риэлторские услуги) – 9,8 миллионов долларов;

OneNotary, Portal AI, Esper Bionics – по 5 миллионов долларов.

Стоит знать. Среди наиболее перспективных компаний в 2024 году отмечают Promova, Deus Robotics, Wantent, Himera и Osavul.