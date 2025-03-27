Китай покупает контроль над Маском

SpaceX разрешила китайским инвесторам покупать акции при условии, что средства будут проходить через Каймановы острова или другие оффшорные центры. Учитывая, что ракетная компания Илона Маска является оборонным подрядчиком Пентагона и выполняет для правительства секретные задачи (например, создание засекреченной шпионской спутниковой сети), инвестиции Китая должны были бы вызвать беспокойство с точки зрения национальной безопасности, поскольку это может предоставить иностранному противнику доступ к уникальным военным технологиям, разведывательным данным или цепочкам поставок. Но все выглядит так, будто никого это не волнует, сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование ProPublica.

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ProPublica – это независимая и неприбыльная редакция, проводит журналистские расследования по вопросам злоупотребления властью и "измены общественного доверия". Конечной целью издания является "привлечь власть к ответственности" за те или иные нарушения закона. В команде работает более 150 человек. Дело Маска – это одна из последних на данный момент публикаций на ее сайте.

Есть несколько фактов, которые вызывают у журналистов вопросы и опасения. Например, Илон Маск регулярно ездит в Китай, где встречается с представителями Коммунистической партии, чтобы обсудить свои бизнес-интересы. На гигантском заводе Tesla в Шанхае производится около половины автомобилей Tesla, а также на страну приходится значительная доля продаж. Учитывая эти связи миллиардера с Пекином, существуют опасения относительно конфликта интересов. Добавьте сюда доступ Маска к секретной информации и тот факт, что Пентагон недавно проинформировал его о потенциальной войне с Китаем, и мы получаем очень опасную смесь.

Подробности того, как SpaceX позволяет китайским инвесторам покупать акции компании, стали известны благодаря показаниям ее финансового директора Брета Джонсена и главного инвестора Икбалджита Келона во время недавнего корпоративного судебного спора в Делавэре. Спор касался прерванной в 2021 году сделки с китайской фирмой, которая планировала купить акции компании на сумму 50 миллионов долларов. Когда новость стала известна общественности, руководители SpaceX отказались от сделки, во избежание потенциальных проблем с регуляторами национальной безопасности.

В декабре Келон засвидетельствовал, что SpaceX предпочитает избегать инвесторов из Китая, поскольку является оборонным подрядчиком. Однако, по его словам, есть одно важное исключение: SpaceX считает "приемлемым" для китайских инвесторов покупать акции компании через оффшорные компании.

Основной механизм заключается в том, что эти инвесторы приходят через промежуточные структуры, которые они создают сами или создают другие. Обычно они создавали структуры на Британских Виргинских островах, Каймановых островах, Гонконге и в других местах,

– сказал Келон.

Оффшорные структуры часто используются для того, чтобы сохранить анонимность инвесторов.

Келон, который давно приближен к руководству компании, заявил, что владеет акциями SpaceX на миллиарды долларов. Его инвестиционная фирма также выступает посредником, привлекая деньги инвесторов для покупки акций SpaceX. Согласно судебным материалам, он неоднократно переправлял деньги из Китая через Карибский бассейн для покупки акций SpaceX.

Эксперты, которые пообщались с ProPublica, заявили, что такая практика вызывает беспокойство, поскольку является потенциальным признаком того, что компания принимает активные меры для сокрытия иностранной собственности. Иностранцы нередко покупают американские акции через компании на Каймановых островах, часто для того, чтобы сэкономить на налогах. Но эксперты считают странным, что сторона с другой стороны сделки – американская компания – предпочитает такую схему. Непонятно, почему именно SpaceX делает это. Сама она ничего не комментирует.

ProPublica также пообщалась с 13 юристами из сферы национальной безопасности, корпоративными юристами и экспертами по китайским финансам относительно показаний SpaceX:

Двенадцать из них сказали, что никогда не слышали о хотя бы одной американской компании с таким требованием и не могут придумать другой цели, кроме сокрытия китайской собственности в SpaceX.

Тринадцать сказали, что слышали в целом о компаниях, которые применяют такую практику как способ скрыть иностранные инвестиции.

Хотя небольшие пакеты акций от иностранных инвесторов обычно приветствуются, администрация Трампа считает, что такие противники, как Китай, используют скрытые инвестиционные стратегии для получения технологий, интеллектуальной собственности и рычагов влияния в стратегических отраслях. Правительство США давно обвиняет Китай в систематическом использовании даже миноритарных инвестиций для получения рычагов влияния на компании, а также для получения привилегированного доступа к информации. Как следствие, обычно такие инвестиции (даже от частных инвесторов) проверяются Комитетом по иностранным инвестициям в США (CFIUS). Однако Маск, хотя и является частью новой администрации, полностью игнорирует эту точку зрения.

В открытых источниках нет никаких данных о том, что SpaceX проходила официальную проверку CFIUS. Судебные материалы не содержат утверждений о том, что китайские инвестиции в SpaceX нарушают закон или были направлены китайским правительством, однако выводы напрашиваются сами.

Это, безусловно, политика запутывания. Это намекает на потенциально серьезные проблемы. Мы рассчитываем на то, что компании будут откровенными с правительством относительно того, брали ли они деньги у конкурентов Америки,

– говорит Эндрю Верштейн, профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который изучал деятельность оборонных подрядчиков.

Репортаж ProPublica появился после расследования Financial Times, которое выявило, что китайские инвесторы используют "средства специального назначения", чтобы незаметно направлять миллионы в компании, подконтрольные Илону Маску, в частности SpaceX, xAI и Neuralink. Новый материал добавляет вопросов вокруг широких связей Маска с Китаем, которые привлекли еще больше внимания после того, как миллиардер присоединился к команде Трампа в Белом доме.