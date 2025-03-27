Китай купує контроль над Маском

SpaceX дозволила китайським інвесторам купувати акції за умови, що кошти будуть проходити через Кайманові острови або інші офшорні центри. Враховуючи, що ракетна компанія Ілона Маска є оборонним підрядником Пентагону й виконує для уряду секретні завдання (наприклад, створення засекреченої шпигунської супутникової мережі), інвестиції Китаю повинні були б викликати занепокоєння з погляду національної безпеки, оскільки це може надати іноземному супротивнику доступ до унікальних військових технологій, розвідувальних даних або ланцюгів постачання. Але все виглядає так, ніби нікого це не хвилює, повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування ProPublica.

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ProPublica – це незалежна й неприбуткова редакція, що проводить журналістські розслідування з питань зловживання владою та "зради суспільної довіри". Кінцевою метою видання є "притягнути владу до відповідальності" за ті чи інші порушення закону. В команді працює понад 150 людей. Справа Маска – це одна з останніх на цей момент публікацій на її сайті.

Є кілька фактів, які викликають у журналістів питання і побоювання. Наприклад, Ілон Маск регулярно їздить у Китай, де зустрічається з представниками Комуністичної партії, щоб обговорити свої бізнес-інтереси. На гігантському заводі Tesla в Шанхаї виробляється близько половини автомобілів Tesla, а також на країну припадає значна частка продажів. З огляду на ці зв'язки мільярдера з Пекіном, існують побоювання щодо конфлікту інтересів. Додайте сюди доступ Маска до секретної інформації та той факт, що Пентагон нещодавно проінформував його про потенційну війну з Китаєм, і ми отримуємо дуже небезпечну суміш.

Подробиці того, як SpaceX дозволяє китайським інвесторам купувати акції компанії, стали відомі завдяки свідченням її фінансового директора Брета Джонсена та головного інвестора Ікбалджита Келона під час нещодавнього корпоративного судового спору в Делавері. Суперечка стосувалася перерваної у 2021 році угоди з китайською фірмою, яка планувала купити акції компанії на суму 50 мільйонів доларів. Коли новина стала відома громадськості, керівники SpaceX відмовилися від угоди, щоб уникнути потенційних проблем з регуляторами національної безпеки.

У грудні Келон засвідчив, що SpaceX воліє уникати інвесторів з Китаю, оскільки є оборонним підрядником. Однак, за його словами, є один важливий виняток: SpaceX вважає "прийнятним" для китайських інвесторів купувати акції компанії через офшорні компанії.

Основний механізм полягає в тому, що ці інвестори приходять через проміжні структури, які вони створюють самі або створюють інші. Зазвичай вони створювали структури на Британських Віргінських островах, Кайманових островах, Гонконгу та в інших місцях,

– сказав Келон.

Офшорні структури часто використовуються для того, щоб зберегти анонімність інвесторів.

Келон, який давно наближений до керівництва компанії, заявив, що володіє акціями SpaceX на мільярди доларів. Його інвестиційна фірма також виступає посередником, залучаючи гроші інвесторів для купівлі акцій SpaceX. Згідно з судовими матеріалами, він неодноразово переправляв гроші з Китаю через Карибський басейн для купівлі акцій SpaceX.

Експерти, які поспілкувалися з ProPublica, заявили, що така практика викликає занепокоєння, оскільки є потенційною ознакою того, що компанія вживає активних заходів для приховування іноземної власності. Іноземці нерідко купують американські акції через компанії на Кайманових островах, часто для того, щоб заощадити на податках. Але експерти вважають дивним, що сторона з іншого боку угоди – американська компанія – віддає перевагу такій схемі. Незрозуміло, чому саме SpaceX робить це. Сама вона нічого не коментує.

ProPublica також поспілкувалася з 13 юристами зі сфери національної безпеки, корпоративними юристами та експертами з китайських фінансів щодо свідчень SpaceX:

Дванадцять із них сказали, що ніколи не чули про хоча б одну американську компанію з такою вимогою і не можуть придумати іншої мети, окрім приховування китайської власності в SpaceX.

Тринадцять сказали, що чули загалом про компанії, які застосовують таку практику як спосіб приховати іноземні інвестиції.

Хоча невеликі пакети акцій від іноземних інвесторів зазвичай вітаються, адміністрація Трампа вважає, що такі супротивники, як Китай, використовують приховані інвестиційні стратегії для отримання технологій, інтелектуальної власності та важелів впливу в стратегічних галузях. Уряд США давно звинувачує Китай у систематичному використанні навіть міноритарних інвестицій для отримання важелів впливу на компанії, а також для отримання привілейованого доступу до інформації. Як наслідок, зазвичай такі інвестиції (навіть від приватних інвесторів) перевіряються Комітетом з іноземних інвестицій у США (CFIUS). Однак Маск, хоча і є частиною нової адміністрації, повністю ігнорує цю точку зору.

У відкритих джерелах немає жодних даних про те, що SpaceX проходила офіційну перевірку CFIUS. Судові матеріали не містять тверджень про те, що китайські інвестиції в SpaceX порушують закон або були спрямовані китайським урядом, однак висновки напрошуються самі.

Це, безумовно, політика заплутування. Це натякає на потенційно серйозні проблеми. Ми розраховуємо на те, що компанії будуть відвертими з урядом щодо того, чи брали вони гроші у конкурентів Америки,

– каже Ендрю Верштейн, професор права Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, який вивчав діяльність оборонних підрядників.

Репортаж ProPublica з'явився після розслідування Financial Times, яке виявило, що китайські інвестори використовують "засоби спеціального призначення", щоб непомітно спрямовувати мільйони в компанії, підконтрольні Ілону Маску, зокрема SpaceX, xAI та Neuralink. Новий матеріал додає питань навколо широких зв'язків Маска з Китаєм, які привернули ще більше уваги після того, як мільярдер приєднався до команди Трампа у Білому домі.