Усі погані, Маск хороший

Останні кілька місяців Ілон Маск перевертав догори дном американський уряд, що призвело до величезного хаосу по всій країні. Колишні виборці Трампа, які підтримували також і скандального мільярдера, тепер масово записують відео в TikTok і дають місцевим каналам інтерв'ю, де скаржаться на звільнення з роботи, зростання цін, загрози для їхнього бізнесу та інші неприємні речі. Саме непопулярні дії Маска в новому міністерстві DOGE призвели до зростання ненависті в його бік, але він у цей час шукає причину своїх невдач у зовсім іншому місці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Futurism.

Згідно з його останніми заявами, Ілон Маск звинувачує у своїх нещастях тіньову змову мільярдерів-демократів. У дописі в соціальній мережі, на придбання якої він витратив 44 мільярди доларів, Маск заявив, нібито "розслідування" виявило, що платформа для збору коштів ActBlue, яку використовують ліберальні та прогресивні кампанії для залучення грошових пожертвувань, відповідальна за зростання кількості протестів проти його компанії Tesla.

За словами Маска, це таємниче розслідування виявило п'ять груп, які "фінансувалися" через ActBlue й були головними рушіями хвилі протестів проти Tesla:

Troublemakers.

Disruption Project.

Rise & Resist.

Indivisible Project.

Демократичні соціалісти Америки.

Видання Futurism звертає увагу, що жодного розслідування, щоб вийти на ці організації, не було взагалі потрібно, оскільки вони публічно розміщували інформацію про протести проти Маска, які проводилися в дилерських центрах Tesla.

Маск також поспішив назвати людей, які нібито заснували й фінансують ActBlue. Це, за його словами, Джордж Сорос, Рід Хоффман (підприємець, венчурний капіталіст і письменник, співзасновник LinkedIn і член "мафії PayPal"), Герберт Сендлер (фінансист ProPublica, був директором Golden West Financial Corporation і World Savings Bank, але помер у 2019 році), Патриція Бауман (вчена-математик, професорка, докторка філософії в Університеті Міннесоти, керівниця Центру Бреннана; як і Сендлер, вона вже померла) та Лія Хант-Гендрікс (політична активістка та письменниця, співзасновниця політичної організації Way to Win і благодійної мережі Solidaire; спадкоємиця заможної родини Хантів, яка займається нафтою).

Полювання на відьом

Джордж Сорос, ще один мільярдер, уже давно є популярним у консервативних колах цапом-відбувайлом, якого MAGA звинувачують в усіх світових бідах. Він фігурує в численних і вкрай безглуздих теоріях змов, але жодних задокументованих зв'язків з ActBlue у нього немає. Що в цьому списку забули вчені, лишається загадкою.

Але найбільше з усього привертає увагу згадка ActBlue.

Наразі ActBlue перебуває під слідством за отримання іноземних та незаконних пожертв, що є злочинним порушенням правил фінансування виборчих кампаній. Цього тижня 7 високопосадовців ActBlue подали у відставку, в тому числі помічник генерального юрисконсульта,

– написав Ілон Маск.

Він посилається на статтю New York Times про те, що кілька високопоставлених людей з колективу ActBlue звільнилися, але сталося це ще кілька тижнів тому, а не "на цьому тижні". Стаття розповідає, що мінімум сім високопосадовців залишили організацію, оскільки вона стикається з пильною увагою республіканців у Конгресі. Соратники Трампа незадоволені тим, що ActBlue підтримує кандидатів від Демократичної партії, які балотуються на всіх рівнях влади.

Республіканці в Палаті представників розслідують діяльність неприбуткової платформи, стверджуючи, що деякі з пожертвувань порушують правила фінансування виборчих кампаній. Поряд із цим профспілка працівників ActBlue найняла незалежного юриста для власного розслідування й перевірки того, чи не піддавалися звільнені працівники неправомірним внутрішнім переслідуванням. Але сам він тепер заявляє, що боїться "внутрішньої помсти".

Залишається незрозумілим, з якого розслідування Маск отримує свою інформацію. Сам він частково оплатив кампанію Трампа, а його маніпуляції з алгоритмами в соцмережі X фактично принесли новому президенту перемогу на виборах.