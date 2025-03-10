Про це 24 Канал пише з посиланням на допис Ілона Маска.

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Кібератака на соцмережу Маска

Приблизно об 11:30 за київським часом користувачі соціальної мережі Х помітили збій в роботі. сервіс був не доступний, в якийсь момент Х повністю зник з мережі. Ілон Маск прокоментував напад та повідомив, що до кібератаки залучені великі ресурси.

Проти Х була (досі відбувається) масштабна кібератака. Щодня на нас нападають, але це було зроблено з великими ресурсами. Залучена велика скоординована група та/або країна,

– написав Маск.

Станом на 20:10 соцмережа погано завантажується, але в деяких користувачів вже відновилася можливість здійснювати пошук навіть. Також з'явилися пости в стрічці, завантажуються повідомлення. Інтерфейс Х почав завантажуватися швидше.

Про причини збою Ілон Маск ще не повідомив, адже вони ще не встановлені.

Відомо, що лише у США майже 25 000 людей повідомили про збій. А в усьому світі нараховуються десятки тисяч користувачів, які втратили доступ до Х.